Районный прокурор сгорел в служебном авто

В ночь на 27 февраля в результате пожара в служебном автомобиле погиб прокурор Жашковского района Черкасской области 39-летний Олег Осипенко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, трагедия произошла около часа ночи.

«Он работал целый день и по завершении работы сел в служебный автомобиль «Дэу Ланос», который стоял в гараже, чтобы ехать домой», - отметили в пресс-службе. После того, как автомобиль выехал из гаража во двор прокуратуры, он по неизвестным причинам загорелся.

Проходят первоочередные следственные действия по установлению причин и обстоятельств пожара. Также выясняется, почему человек, находившийся в автомобиле, не смог своевременно покинуть салон.