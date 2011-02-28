Студенты пришли под стены ВР и бьют в барабаны

В Киеве около 300 студентов пикетируют здание комитетов Верховной Рады Украины, протестуя против принятия закона о высшем образовании.

Как передает корреспондент УНИАН, рядом находятся около 100 милиционеров. Они препятствуют выходу участников акции на проезжую часть улицы Грушевского.

По словам участников акции, по большей части они представляют Национальный университет «Киево-Могилянская академия», но есть представители и других вузов Киева.

Протестующие также требуют отставки министра образования и науки, молодежи и спорта Дмитрия ТАБАЧНИКА.

Участники акции держат плакаты с надписями: «Бесплатное образование – всем и каждому!», «Депутаты-паразиты, не дают студентам жить!», «Нет студентов – нет будущего». Они бьют в барабаны и выкрикивают лозунги против принятия закона о высшем образовании и за отставку Д.ТАБАЧНИКА.