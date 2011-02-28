Пришел инвестор, который берет 50 тысяч гектаров

В марте Киевская областная государственная администрация планирует презентовать инвестиционный проект по развитию Иванковского и Полесского районов области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам в городе Иванков Киевской области сообщил председатель Киевской ОГА Анатолий ПРИСЯЖНЮК.

«Я сегодня веду разговоры с инвестором, и уже в марте мы представим очень большой проект по возрождению Иванковского и Полесского районов», - сказал губернатор, подчеркнув, что «пришел инвестор, который берет 50 тысяч га земли, которая 20 лет не обрабатывалась». «А это – возрождение животноводства, растениеводства, создание новых рабочих мест», - подчеркнул он.

По словам А.ПРИСЯЖНЮКА, подобные программы по привлечению инвесторов и инвестиций разрабатываются по каждому из районов Киевской области.

«Но, в первую очередь, мы должны поднять дух у местных меценатов – любви к родному краю, и все это мы должны сделать в этом году», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК.