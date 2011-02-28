Перевозки горожан речным транспортом не сократятся

В мэрии Херсона обещают, что перевозки горожан речным транспортом в 2011 году будут проводиться в объемах не меньших, чем в 2010 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии Херсона со ссылкой на результаты договоренностей, достигнутых в ходе встречи мэра Херсона Владимира САЛЬДО и директора ГП "Администрация речных портов Украины" Алексея СОЛДАТОВА.

Согласно сообщению, речные пассажирские перевозки будут осуществляться с апреля по октябрь 2011 г.

"Это важный социальный вопрос, в котором не должно быть напряженности", - процитировала пресс-служба мэрии Херсона В.САЛЬДО.

Также сообщается, что в 2011 г предусмотрена госсубвенция на компенсацию перевозок льготных категорий пассажиров Херсона теплоходами ГП "Администрация речных портов Украины" в размере 1,646 млн. грн. При этом около 700 тыс. грн. из этой суммы будут направлены на погашение бюджетной задолженности за перевозку льготников речным транспортом в 2010 г.