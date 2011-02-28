В Кировограде утверждена программа развития образования до 2015 г.

Кировоградский городской совет утвердил программу развития образования на 2011-2015 годы с финансовым обеспечением в 65 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, в результате выполнения программы ожидается создание оптимальной сети дошкольных, общеобразовательных и внешкольных заведений образования города, формирование кадрового резерва, рост качества образования на всех уровнях, комплексная информатизация и компьютеризация заведений образования, обновление материально-технических ресурсов.

В частности, на компьютеризацию школьных и дошкольных заведений образования за 5 лет предусмотрено израсходовать 4,4 млн. грн., на оснащение инвентарем спортивных и детских площадок – 3,6 млн. грн., на ремонт и оснащение музыкальных и актовых залов в школах и детских садах – 6,8 млн. грн.

В программе также предусмотрено финансирование на оснащение технологическим, кухонным оборудование столовых, пищеблоков, прачечных – 2,4 млн. грн. Установление систем фильтрации питьевой воды и их обслуживание будет стоить 1,4 млн. грн., капитальные ремонты бассейнов – 6,7 млн. грн., приобретение школьной мебели – 2 млн. грн.

В целом в 2011 году на развитие образования Кировограда предусмотрено потратить 7,7 млн. грн., из них – 6,8 млн. грн. из общего фонда городского бюджета, 910 тыс. грн. – из специального фонда.