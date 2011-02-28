Губернатор: лампы будут на каждом столбе

В Тернопольской области до мая будет обеспечено освещение во всех селах области.

Как передает корреспондент УНИАН, в этом во время пресс-конференции заверил председатель облгосадминистрации Валентин ХОПТЯН.

По его словам, будут освещены все улицы в каждом населенном пункте.

«Возможно, переулки где-то и не нужно на таком уровне, чтобы на каждом столбе была лампочка, потому что понимаем, что на сегодняшний день средств не хватает. А вот центральные улицы или улицы, по которым проходят трассы через село, – здесь лампы будут на каждом столбе, потому что это и безопасность водителей, и тех людей, которые по этим улицам ходят», - сказал В.ХОПТЯН.

По его словам, освещение дорог государственного значения будет финансироваться за счет областного бюджета, межрайонных дорог - за счет бюджетов районов.

«В селах по возможности будет финансировать сельский совет. Но 90% сельсоветов у нас дотационные, поэтому здесь свое слово должны сказать сельхозпроизводители и бизнесмены, и они это делают», – сказал губернатор.

Он также выразил уверенность, что будет помощь и от тех структур, которые расположены за пределами области.

«Найдем общий язык и с теми, кто заготавливает у нас молоко и вывозит за пределы области. Вот некоторые заводы просят - пустите нас в один район, чтобы мы там заготовляли молоко и нам никто не мешал, чтобы туда никто не ехал из Винницкой или Хмельницкой области. А мы там осветим все села, где заготовляем молоко. Как видите, рычагов есть много, главное желание», - отметил В.ХОПТЯН.

Он добавил, что приобщиться к освещению сел должны и представители малого и среднего бизнеса, которые проживают в этих селах.

«Вот здесь заявления делают, что здесь кто-то кого-то нагибает или заставляет. Но у нас в каждом большом селе есть 8-10 бизнес-структур. Они размещаются то на токе, то на тракторной бригаде или на складе. И при этом никто не платит за аренду земли. Так за счет аренды уже можно купить светильник», – считает В.ХОПТЯН.

По его данным, кое-где люди сами начали объединяться вокруг идеи освещения улиц.

«Из отдельных сел уже звонили по телефону, что готовы сами собрать деньги на светильники. Вот скажем, улица на 6 домов - для шести семей это будет по 50 грн. собрать, чтобы установить светильник, и люди готовы предоставить эти средства, чтобы иметь освещение на своей улице», - сказал В.ХОПТЯН.

Пока из 1 тыс. 55 населенных пунктов области освещение улиц обеспечено в 246-ти.

В.ХОПТЯН заметил, что светильники для реализации замысла по освещению всех улиц населенных пунктов области закупаются на тернопольском заводе «Ватра», что предоставляет лишнюю возможность предприятию работать.