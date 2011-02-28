"Мельпомена Таврии" получит номер 12+1

В Херсоне с 23 по 29 мая пройдет международный театральный фестиваль "Мельпомена Таврии 12+1". Фестиваль будет проходить в Херсоне 13-й раз подряд.

Об этом УНИАН сообщил генеральный директор Херсонского областного академического музыкально-драматического театра им. Кулиша Александр КНИГА.

"Мы не суеверные, но, чтобы не пугать людей, которые суеверны, мы решили назвать фестиваль "12+1", чтобы не было цифры 13", - объяснил он.

"Оргкомитет готовит много интересных моментов. Во-первых, развиваем идею уличных театров. Моя давняя мечта - сделать нашу улицу Суворова аналогом барселонской ул. Рамбле. Мне очень хочется, чтобы в период фестиваля на этой улице происходили какие-то театрализованные действа. И для этого мы приглашаем интересные коллективы, в т.ч. театр живой скульптуры из Крыма, театр "Большие куклы" из Кировограда ("кукол" будет больше 30-ти), несколько театров покажут уличные представления", - сказал директор театра.

Уже известно, что на фестиваль приедут Одесский театр "Ланжерон", театр из Львова (бывший театр Красной армии, теперь Львовский муниципальный театр), Житомирский музыкально-драматический театр, театр из Казани, театры из Литвы, Молдовы и Польши, Пермский театр "У моста", белорусский театр.

Также в рамках фестиваля пройдет 3-я Международная конференция режиссеров.