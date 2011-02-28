"Телезвезды" достались Охлобыстину, Гришаевой, Маргоше и Интернам

Телеканал «1+1» стал обладателем наибольшего количества наград 7-й ежегодной телевизионной премии «Телезвезда», церемоний вручения которой состоялась в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, общенациональный рейтинг, организованный журналом «Теленеделя», проводился вначале этого года на основе голосования зрителей. В воскресенье были объявлены победители в 8 номинациях.

В частности, в номинации «Любимый актер» победа досталась Ивану ОХЛОБЫСТИНУ (сериал «Интерны» на телеканале «1+1»).

«Любимой актрисой» стала Нона ГРИШАЕВА (сериал «Папины дочки» на «Новом канале»).

В номинации «Любимый мелодраматический сериал» победителем объявлен сериал «Маргоша-3» (телеканал «1+1»). Еще один сериал этого канала – «Интерны» - победил в номинации «Любимый комедийный сериал».

В номинации «Любимый ведущий» информационно-публицистических программ награда вручена ведущей программы ТСН на «1+1» Алле МАЗУР.

Победителем в номинации «Любимый ведущий» развлекательных программ стала ведущая шоу «X-фактор» на телеканале СТБ Оксана МАРЧЕНКО. А сам проект «X-фактор» победил в номинации «Любимое талант-шоу».