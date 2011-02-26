В Тернополе средь бела дня мужчина прыгнул с моста на ж/д пути

В Тернополе, пытаясь совершить самоубийство, с моста на железнодорожные пути прыгнул 35-летний мужчина.

Как передает корреспондент УНИАН со ссылкой на пресс-службу УМВД Украины на Львовской железной дороге, мужчина прыгнул средь бела дня с пешеходного моста, соединяющего Привокзальную площадь и улицу Воинов дивизии «Галичина». Его не остановили ни ограждающие перила, ни оклики прохожих.

Следственно-оперативная группа линейного отдела милиции станции Тернополь, прибывшая на место инцидента, оказала первую медицинскую помощь потерпевшему 35-летнему жителю поселка Погребище Винницкой области. После этого каретой скорой помощи травмированного с предварительным диагнозом закрытая черепная мозговая травма доставлено в 1-ю городскую больницу Тернополя.

Почему мужчина пытался совершить самоубийство, выясняют следователи.