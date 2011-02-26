Около восьми часов вечера в пятницу, 25 февраля, в Запорожье расстреляли бизнесмена Романа Войцеховского. Как сообщает ТСН, предприниматель погиб на месте.

Событие произошло в Бородинском микрорайоне города. Как рассказали в милиции, неизвестный выстрелил в бизнесмена 8 раз, четыре пули попали в голову.

Правоохранители расценивают это преступление как заказное убийство.

По неофициальным данным, расцвет бизнеса погибшего пришелся на начало 90-х годов и был не совсем легальным. В последнее время, по информации источников, Роман Войцеховский также был связан с криминалом.

Недавно другое дерзкое убийство бизнесмена произошло в Одессе. Напомним, 5 января неизвестный застрелил бизнесмена и политика, лидера Партии промышленников и предпринимателей Украины Александра Коробчинского, выпустив в него четыре пули. По данным милиции, это был киллер-профессионал.

А в 2009 году громкое убийство всколыхнуло Днепропетровск: утром в результате взрыва бомбы погиб бизнесмен Вячеслав Брагинский. МВД тогда также заявило, что это было заказное убийство.