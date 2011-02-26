Сегодня определится участник Евровидения-2011 от Украины

Украинский исполнитель, который поедет в Германию, будет выбран по итогам смешанного голосования зрителей и жюри.

Выступления всех 19-ти участников финала можно будет увидеть во время финального гала-концерта, который начнется в 20:30 в эфире телешоу Шустер Live на Первом национальном канале (УТ-1).

Голосование за победителя будет происходить следующим образом: 45% - голоса жюри, 45% - смс-голосования, 10% - голосование на сайте национального отбора.

В финал конурса прошли: Алексей Матиас, Злата Огневич, Мика Ньютон, Джамала, EL Кравчук, Эдуард Романюта, Дарья Медовая, Виталий Галай, Анастасия Приходько, группа “Bahroma”, Владислав Левицкий, Денис Повалий, Шанис, группа «Жемчуг», Иван Березовский, Татьяна Воржева, Елена Корнеева, трио “Zакльопки”, Мила Нитич.

В 20:30 начнется смс-голосование, в 23:00 линии будут закрыты. Голосование на сайте прекратится в 20:00.

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