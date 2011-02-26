Погода на воскресенье

В воскресенье, 27 февраля, в Украине ожидается небольшой снег. В восточных, а ночью и в северных областях - без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер на протяжении суток северо-восточный, восточный, 7-12 м/с, в южной и восточной частях порывы 15-20 м/с, в Крыму и Приазовье кое-где 25-28 м/с. Температура ночью 11-16° мороза (в восточных областях и на севере Левобережья местами 20-22°), днем 5-10° мороза; в южных областях ночью 6-11°, днем 0-5° мороза; на Закарпатье ночью 3-8° мороза, днем около 0°. В Крыму местами пройдет мокрый снег и дождь; температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 0-5° тепла.

В Киеве и области ночью без существенных осадков, днем ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 11-16°, днем 5-10° мороза. По г. Киеву температура ночью 12-14°, днем 6-8° мороза.