В Днепропетровске избит депутат Яценюка

УНИАН. В Днепропетровске, в пятницу около 20 часов, было совершено нападение на депутата Красногвардейского района от политической партии «Фронт Змін» Виктора РОМАНЕНКО, 1965 года рождения. Депутат является частным предпринимателем, возглавляет общественную организацию «Славяне», сообщает пресс-служба Днепропетровской областной организации партии «Фрон Змін».

В.РОМАНЕНКО были нанесены телесные повреждения, исчез его портфель с документами и личными вещами. Родные вызывали скорую помощь и милицию. Он получил повреждение лица, ноги и руки.

«Депутат известен своими выступлениями в поддержку предпринимателей. Он также активно участвовал в акциях в Днепропетровске и Киеве против принятия Налогового кодекса. Причины нападения на депутата выясняются», - говорится в сообщении областной организации «Фронт Змін».