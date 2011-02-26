Россия с 1 марта увеличит пошлины на экспорт нефти

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 марта 2011 года вырастет на 5,4%, или 18,4 доллара, – до 365 долларов за тонну с нынешних 346,6 доллара за тонну, а пошлина на льготируемую нефть Восточной Сибири и Северного Каспия увеличится до 150,4 доллара за тонну с нынешних 137,6 доллара за тонну.

Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано в пятницу в "Российской газете".

Документ предусматривает рост ставки вывозной таможенной пошлины на светлые нефтепродукты на 5,3% – до 244,6 доллара за тонну против действующих с 1 февраля т.г. 232,2 доллара за тонну и 170,4 доллара за тонну темных нефтепродуктов (рост на 5,3% по сравнению с нынешней ставкой в 161,8 доллара за тонну).

Постановление вступает в силу с 1 марта 2011 года.

На экспорт нефти на сжиженные углеводородные газы будет действовать пошлина в размере 150,2 доллара за тонну против нынешних 198,8 доллара за тонну (снижение на 48,6 доллара, или 24,5%).

Ранее, в феврале, с предложением установить данные ставки вывозных пошлин выступило Минэкономразвития.

Пошлины на экспорт нефтепродуктов рассчитывались по новой методике, которая была утверждена постановлением правительства РФ в конце декабря 2010 года.

Экспортные пошлины на нефть в РФ традиционно выше, чем на нефтепродукты. Размер пошлин корректируется ежемесячно.

В 2011 году пошлина на светлые нефтепродукты будет составлять 67% от пошлины на нефть, на темные – 46,7%, в 2012 году – соответственно 64% и 52,9% от пошлины на нефть.

Ранее руководитель департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития Виталий ГУДИН сообщал, что РФ может в феврале ввести новые коэффициенты для пошлин на экспорт нефтепродуктов.

По данным министерства, в 2011 и в 2012 годах планируется постепенное сближение коэффициентов с тем, чтобы в 2013 году выйти на единый коэффициент – пошлина на нефтепродукты будет составлять 60% от пошлины на нефть.