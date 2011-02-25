Грищенко встретился с украинцами в Польше

Поддержка зарубежных украинцев остается одними из ключевых приоритетов внешней политики Украины.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, об этом министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО заявил во время встречи с представителями украинской общины в Польше.

В своем обращении К.ГРИЩЕНКО поблагодарил общину за активную деятельность, направленную на расширение и укрепление отношений Украины с соседней Польшей как нашим надежным партнером в европейской и евроатлантической интеграции.

Во время встречи был обсужден широкий круг вопросов, в частности, процесс подготовки передачи Украинского народного дома в Перемышле, обустройство и сохранение мемориальных комплексов для чествования памяти погибших украинцев на территории Польши, финансирование Государственной программы сотрудничества с зарубежными украинцами и тому подобное.

Министр подчеркнул, что поддержка зарубежных украинцев, углубление действенного взаимодействия с мировым украинством, консолидация и укрепление его связей с Украиной были, есть и будут оставаться одними из ключевых приоритетов внешней политики Украинского государства.

Также в рамках рабочего визита в Польшу министр иностранных дел Украины вместе с представителями украинской общины возложил цветы к памятнику Тарасу Шевченко в Варшаве.