Янукович пообещал повышать выплаты при рождении детей

Президент Виктор Янукович лично проконтролирует выполнение правительственного решения об увеличении одноразовой помощи при рождении ребенка.

Об этом Президент заявил сегодня во время телепроекта “Разговор со страной”.

“Я обязательно буду следить за тем, чтобы те решения, которые мы приняли о повышении выплаты при рождении ребенка, выполнялись. На первого ребенка это будет 25 тысяч гривен, на второго ребенка – до 50 тысяч гривен, на третьего – до 100 тысяч гривен. Из года в год мы будем поднимать выплаты на рождение ребенка”, - отметил он.

Он также заверил, что власть постоянно будет улучшать условия для семей с детьми.

“Рожайте детей. Мы будем создавать все условия, чтобы вы были счастливыми матерями, чтобы ваши деть жили в уюте. Мы будем об этом заботиться”, - заверил он.