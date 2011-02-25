Самолет, которым украинцев должны увезти из Ливии, сел в Триполи

Сегодня в 15.35 по киевскому времени самолет «Международных авиалиний Украины» осуществил посадку в аэропорту Триполи в рамках эвакуации граждан Украины из Ливии.

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ, по состоянию на 15.00 на рейс украинского самолета зарегистрировались 82 пассажира, в том числе 40 граждан Украины.

В связи с напряженной ситуацией в Ливии МИД Украины настойчиво рекомендует своим гражданам, находящимся в этой стране, оставить территорию Ливии и обратиться в посольство Украины в Триполи для включения в список пассажиров сегодняшнего эвакуационного рейса.