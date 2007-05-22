Леонид Кравчук сам в парламент не хочет и СДПУ(о) не советует

Первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК заявляет, что Партия регионов не предлагала СДПУ(О) принимать участие в досрочных парламентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, отвечая на вопрос журналистов в Киеве по завершении заседания рабочей группы по подготовке досрочных парламентских выборов.

На уточняющий вопрос, который касался его личного участия в досрочных парламентских выборах, Л.КРАВЧУК ответил: «я не хочу принимать участия в этих выборах».

При этом он пояснил, что, по его мнению, выборы должны состояться без каких-либо нарушений.

«Если этого нет, у меня лично нет нужды быть депутатом», - сказал Л.КРАВЧУК.

Как сообщал УНИАН, 21 мая член рабочей группы по подготовке досрочных парламентских выборов Л.КРАВЧУК в интервью “5-у каналу” не исключил, что будет принимать участие в выборах по спискам Партии регионов.

В то же время он заявил, что не будет вступать в Партию регионов. "Я мог бы рассмотреть вопрос об участии в списке, но не в партии. Не потому что я против Партии регионов, а потому, что на мою историю двух партий достаточно – Коммунистической и СДПУ(о)", - сказал он.

Вместе с тем, Л.КРАВЧУК убежден, что СДПУ(о) не должна идти на досрочные выборы самостоятельно, поскольку это «не является разумным и целесообразным". "В составе блока – это другой вопрос. Пока этот вопрос не рассматривался", - сообщил он.