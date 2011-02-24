На вокзале задержан серийный грабитель

В Евпатории на железнодорожном вокзале сотрудники линейного отделения милиции Приднепровской железной дороги задержали серийного грабителя-рецидивиста.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей управления МВД на Приднепровской железной дороге.

На протяжении января-февраля 2011 г. злоумышленник вечером под угрозой физической расправы грабил женщин. В милицию обратилось 5 пострадавших, которые показали, что нападавший действовал вызывающе, отбирал у них драгоценности, деньги, мобильные телефоны, женские сумочки.

На задержание вора были ориентированы все территориальные и транспортный подразделения евпаторийской милиции. Со слов пострадавших был составлен фоторобот предполагаемого преступника.

Им оказался 39-летний, ранее четырежды судимый житель Евпатории.

Последний раз он освободился из мест заключения осенью 2010 г. При личном осмотре у задержанного были изъяты наркотическое средство «марихуана» и компоненты для изготовления наркотических средств.