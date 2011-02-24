Путин и Баррозу надеются на компромисс

Премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН и Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ надеются, что им удастся договориться относительно т.н. Третьего энергетического пакета.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом они заявили сегодня на пресс-конференции по итогам переговоров.

«Сегодня мы вновь подняли тему и Третьего энергетического пакета, чётко обозначили свою озабоченность некоторыми параметрами этой инициативы», - сказал В.ПУТИН.

Он отметил, что главной проблемой этого европейского законодательного пакета в области энергетики является то, что он нарушает положения существующего двустороннего соглашения о сотрудничестве между Россией и ЕС.

«Я считаю, и я пытался доказать нашим партнёрам, что он противоречит действующему базовому соглашению… где говорится о неухудшении деятельности наших предприятий на рынках партнёров. А Третий энергетический пакет совершенно очевидно ухудшает деятельность наших энергетических компаний», - сказал В.ПУТИН.

Он отметил, что, по мнению российской стороны, речь идет фактически о конфискации собственности.

В ответ на эти заявления Президент Еврокомиссии Ж.БАРРОЗУ сказал, что, по мнению европейской стороны, пакет законодательства ЕС, называемый Третьим энергетическим, не является дискриминационным. Однако российский премьер решил добавить еще аргументов в свою пользу.

«Нам говорят: «Те, кто владеет газом, не должны владеть транспортом». Вот «Газпром» вместе с европейскими партнёрами (немцами, голландцами) построили трубу по Балтийскому морю, по дну. Нам говорят: пустите туда третьего участника. Куда его пустить? Газ мы добываем в России вместе, транспортируем его по нашей общей собственности. Куда мы пропустим третьего партнёра? В трубу? Там дырку просверлят? Откуда он газ возьмёт?», - заявил В.ПУТИН.

«Нам говорят: а вы, по сути, к чему сводите? Продайте на входе в Евросоюз, и появится третий участник – собственник этого газа. Но если он купит, этот третий участник, он же маржу должен, прибыль получить от своей работы? Он же должен заработать на этом бизнесе. Раз – сразу цена вырастет», - продолжил российский премьер.

Он также добавил, что если транспортными сетями ЕС будут владеть небольшие компании – это тоже приведет к повышению цен.

«Вот этот транспортный бизнес в области энергетики очень низкорентабельный – 8-10%. И если все эти трубы будут разобраны мелкими компаниями, они должны будут выживать. Они вам сразу повысят тариф на транспорт – ещё одно повышение на энергоносители. Это достаточно простая вещь», - сказал В.ПУТИН.

«Конечный выбор форм регулирования, конечно, за Еврокомиссией, за нашими партнёрами. Мы будем доказывать преимущество своего подхода, они излагают свою позицию. Ещё раз хочу подчеркнуть: уверен, что мы найдём приемлемое решение», - завершил российский премьер свою попытку переубедить Президента Еврокомиссии прямо в зале для пресс-конференций.

Президент Еврокомиссии еще раз выразил убежденность в том, что Брюсселю и Москве удастся найти приемлемое решение, а также подчеркнул, что законодательство ЕС не является дискриминационным.

«Оно применимо и к российским компаниям, и к норвежским компаниям, к любым компаниям и к нашим собственным компаниям в Евросоюзе», - сказал Ж.БАРРОЗУ.

Как сообщал УНИАН, Третий энергопакет вступает в силу в этом году. Согласно его положениям, производитель газа не может владеть также и путями доставки газа. Согласно законодательству, существует несколько вариантов разделения компаний.