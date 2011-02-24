Инспектор ГАИ писал протоколы на несуществующих граждан

В Запорожской области возбуждено уголовное дело против сотрудника ГАИ, который для улучшения отчетности составлял админпротоколы на несуществующих граждан.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, факт составления сотрудником ГАИ актов о совершении административных нарушений на лиц, которых не существует в природе, был выявлен Мелитопольской межрайонной прокуратурой.

"Мелитопольская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении 37-летнего инспектора ДПС ГАИ, который с целью улучшения показателей работы, действуя в собственных интересах и вопреки интересам службы, систематически составлял протоколы о совершении административных правонарушений в отношении лиц без определенного места жительства и несуществующих граждан", - сообщили в пресс-службе.

При этом, по данным Мелитопольского межрайонного прокурора Руслана СЕРОГО, данные мнимых нарушителей - их ФИО и другую информацию, необходимую для составления протоколов сотрудник ГАИ просто придумывал.

На сегодняшний день действия инспектора ДПС ГАИ, квалифицированы, как совершение преступлений, предусмотренных ч.3 ст.364, ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины - "Злоупотребление властью или служебным положением, совершенные сотрудником правоохранительных органов" и "Служебный подлог, повлекший тяжкие последствия".

В качестве наказания данные статьи УК Украины предусматривают лишение свободы на срок от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Ведется следствие.