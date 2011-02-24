Украина будет отмечать 8 марта четыре дня

В Украине рабочий день с понедельника 7 марта перенесен на субботу 12 марта.

Это предусмотрено распоряжением Кабинета министров Украины от 15 ноября 2010 г. № 2130-р.

Как говорится в документе, такое решение принято "с целью создания благоприятных условий для празднования 8 марта, Международного женского дня", а также "в целях рационального использования рабочего времени".

Правительство рекомендовало руководителям предприятий, учреждений и организаций (за исключением органов Пенсионного фонда Украины, Украинского государственного предприятия почтовой связи "Укрпошта", Государственного казначейства и банковских учреждений) перенести рабочий день с 7 марта в порядке и на условиях, установленных законодательством, для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями.