Гаишник положил в карман штрафов на 35 тысяч

В Луганской области сотрудники СБУ совместно с представителями подразделения внутренней безопасности УМВД разоблачили инспектора ГАИ, который присвоил более 35 тыс. грн. средств, полученных в качестве штрафов от граждан за нарушение Правил дорожного движения.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, на протяжении 2009-2010 годов старший инспектор дознания ГАИ одного из районов области предлагал свои «услуги» владельцам автомобилей, которые не могли пройти техосмотр без уплаты штрафов из-за составленных в отношении их административных протоколов о нарушении Правил дорожного движения. Граждане передавали сотруднику милиции наличность в размере штрафов, а он выдавал им квитанции с неправдивыми сведениями о том, что средства якобы внесены на счета органов госказначейства.

Сотрудники СБУ и ревизоры КРУ установили, что в действительности средства на счета казначейства не перечислялись, а штрафы по поддельным платежным документами списывались безосновательно, поскольку они не поступали в бюджет, а присваивались сотрудником ГАИ. На протяжении двух лет он «списал» штрафы более чем 40 нарушителям Правил дорожного движения и присвоил свыше 35 тысяч гривен.

В отношении злоумышленника СБУ возбудила уголовное дело по ст. 191 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время сотрудник милиции уволен из органов внутренних дел.