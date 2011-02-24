Погода на завтра: весной и не пахнет

Завтра, 25 февраля, в Украине облачно с прояснениями, на большей части территории небольшой снег.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, на дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с, в южной и восточной части порывы 17-22 м/с, в Приазовье местами 25 м/с.

Температура ночью будет 10-15° мороза, в восточных и Сумской областях до 18°, днем 5-10° мороза; в южных областях и на Закарпатье ночью 5-10° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла. В Крыму местами небольшой мокрый снег и дождь; температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 2-7° тепла.

В Киеве и Киевской области завтра местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью по области 10-15°, днем 5-10° мороза, в Киеве температура ночью 12-14°, днем 6-8° мороза.