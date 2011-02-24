В Одессе мужчина украл зарплату всего завода

В Одессе вследствие ограбления злоумышленником начальника охраны консервного завода задержана выдача зарплаты работникам предприятия: преступник вырвал из его рук полиэтиленовый пакет с 280 тыс. грн. и скрылся.

Об этом сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД Украины в области,

По данным милиции, "администрация завода решила сэкономить на услугах инкассаторов при доставке зарплаты из банка на предприятие - обойтись силами заводских охранников. Однако в момент переноса денег из машины в здание предприятия 52-летний начальник охраны подвергся внезапному нападению». Преступник в возрасте 25-30 лет скрылся на поджидавшем его автомобиле темного цвета. Догнать его работникам завода не удалось.

Возбуждено уголовное дело, сотрудниками милиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности преступника и его задержанию.

В ЦОС напомнили, что это уже второе хищение зарплаты работников местного предприятия, администрация которого не позаботилась о надежной доставке полученных в банке денег. В частности, 9 февраля текущего года неизвестный преступник сходным образом завладел 200 тыс. грн., предназначавшихся для выплаты сотрудникам санатория «Магнолия». Единственное отличие в том, что директор оставил деньги в машине, которая находилась на территории санатория. И в этот момент вор завладел ими.

«Налицо халатное отношение к денежным средствам, что и привело к их хищению», - прокомментировал дерзкие преступления замначальника УМВД Украины в области Дмитрий ФУЧЕДЖИ.