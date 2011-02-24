Гортранспорт и аэропорт планируется адаптировать для инвалидов

В Донецке к предстоящему чемпионату Европы по футболу 2012 года планируется адаптировать для инвалидов общественный транспорт и аэропорт.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на информацию Единого координационного центра по подготовке к Евро-2012.

В сообщении отмечается, что для организации комфортного передвижения лиц с ограниченными возможностями Донецк имеет 76 автобусов, специально оборудованных для заезда и размещения инвалидов на колясках. Также к Евро-2012 планируется приобрести 50 автобусов.

Кроме того, новый терминал международного аэропорта «Донецк» предусматривает беспрепятственное перемещение маломобильных групп людей по всей территории, включая пандусы и специальные лифты.

Проектом организации пешеходного движения в центральной части города (между фан-зоной и стадионом) будет предусмотрено обустройство пандусов, дорожек, переходов, санузлов для лиц с ограниченными возможностями, заверили в ОГА.