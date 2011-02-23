Тигипко объяснил, чем недоволен Евросоюз

В Европе вызывает обеспокоенность тот факт, что в Украине до сих пор не приняты 12 законопроектов и дополнений к законам, регулирующим государственные закупки в отдельных сферах деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня вице-премьер-министр Украины, министр социальной политики Сергей ТИГИПКО, комментируя информацию о том, что Евросоюз приостановил выделение финансирования Украине по причине претензий к закону о госзакупках.

«Вот эти 12 изменений мы пока не приняли, и это вызывает определенную озабоченность европейцев», – сказал С.ТИГИПКО.

При этом он высказал надежду, что данные документы будут приняты в ближайшее время. «После этого снимется та озабоченность, которая на сегодня есть», – сказал он.

Также вице-премьер подчеркнул, что действующий сегодня закон о госзакупках отрабатывался с экспертами Европейского Союза и соответствует нормам ЕС.

«Наш закон сегодня абсолютно соответствует нормам Европейского Союза», – сказал С.ТИГИПКО, отметив при этом, что он лично руководил группой по подготовке данного документа.

Как сообщал УНИАН, по информации газеты «КоммерсантЪ-Украина», Европейский Союз приостановил финансовую помощь Украине в связи с внесением Верховной Радой изменений в процедуру государственных закупок. О проблемах, связанных с изменением закона о госзакупках, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил 22 февраля на заседании Комитета по экономическим реформам.

Поправки были приняты 11 января. Верховная Рада включила энергетические товары, а также услуги водоснабжения и водоотвода в число тех, которые можно закупать, минуя тендерные процедуры. Закон о внесении изменений уже подписан Президентом.

Санкции ЕС уже привели к тому, что Украина не получила запланированный транш в 31 млн. евро на программы повышения энергоэффективности.

Пресс-секретарь Нацагентства по вопросам обеспечения эффективного использования энергоресурсов Татьяна КОВРИГА отметила, что в письме ЕС речь идет о приостановке бюджетной поддержки в целом, а не только данного транша.

Документы, оказавшиеся в распоряжении «Коммерсанта», свидетельствуют о том, что приостановлены как новые программы (к примеру, реализация транспортной стратегии, 65 млн евро), так и ранее финансировавшиеся (помощь в сфере энергетики, 42 млн евро). В случае продолжения конфликта потери Украины только в 2011 году превысят 100 млн. евро и в дальнейшем будут расти. Часть этих программ распланирована до конца 2013 года.

По информации издания, Брюссель требует не только отменить изменения в закон о госзакупках, но и внести в него дополнительные поправки, гармонизирующие его с европейскими нормами. В случае, если Киев и Брюссель не достигнут компромисса, количество санкций может увеличиться.