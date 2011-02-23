Прокурор возбудил дело за продажу книг Гитлера и Истархова

Прокурор Харькова Евгений ПОПОВИЧ возбудил уголовное дело по фактам продажи книг Адольфа Гитлера «Mein Kampf» («Моя борьба») и Владимира ИСТАРХОВА «Удар русских богов».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом прокурор сообщил на сессии Харьковского городского совета, выступая с информацией о состоянии соблюдения законности и о состоянии преступности на территории Харькова.

По словам Е.ПОПОВИЧА, факты продажи книг в Харькове были зафиксированы стражами порядка.

Прокурор сказал в интервью УНИАН, что указанные книги были обнаружены у частного предпринимателя. «Всго изъято 23 экземпляра книги ««Mein Kampf» и 27 экземпляров книги «Удар русских богов», - сказал Е.ПОПОВИЧ.

На вопрос, установлено ли, как давно продаются книги этих авторов, он отметил, что ранее зафиксирована единичная продажа, на которую «составлено прокурорское реагирование».

Е.ПОПОВИЧ сообщил, что уголовное дело возбуждено согласно ст. 300 Уголовного кодекса Украины (распространение произведений, пропагандирующие культ насилия, жестокости и расовой, национальной или религиозной нетерпимости). По делу ведется следствие, добавил прокурор.