Украинка родила первенца в 66 лет

В Чернигове женщина родила первого ребенка в 66 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил главный врач Черниговского роддома Василий ГУСАК.

По его словам, ребенок родился доношенным и здоровым. Девочка имеет вес свыше 3 кг 300 г и рост 54 сантиметра.

По мнению В.ГУСАКА, черниговская роженица является самой старородившей в Украине.

«Это первый случай в Украине да и России тоже, когда женщина в таком возрасте родила первенца», - сказал врач.

Сейчас самочувствие матери и ребенка удовлетворительное, но из-за возраста матери, они с ребенком еще продолжительное время будут находиться под наблюдением врачей.