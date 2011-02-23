Украинка родила первенца в 66 лет
12:41, 23 февраля 2011Общество
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Беспрецедентный случай
В Чернигове женщина родила первого ребенка в 66 лет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил главный врач Черниговского роддома Василий ГУСАК.
По его словам, ребенок родился доношенным и здоровым. Девочка имеет вес свыше 3 кг 300 г и рост 54 сантиметра.
По мнению В.ГУСАКА, черниговская роженица является самой старородившей в Украине.
«Это первый случай в Украине да и России тоже, когда женщина в таком возрасте родила первенца», - сказал врач.
Сейчас самочувствие матери и ребенка удовлетворительное, но из-за возраста матери, они с ребенком еще продолжительное время будут находиться под наблюдением врачей.
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