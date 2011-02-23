Начальника отдела УБОП взяли на взятке

Службой безопасности Украина виявлена и пресечена противоправная деятельность начальника одного из отделов УБОП УМВДУ в Херсонской области, который требовал у местного жителя взятку в размере 4 тыс. долларов.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБ Украины, установлено, что страж порядка подыскивал клиентов, имевших какие-то проблемы с законом, и за денежное вознаграждение предлагал «решение вопросов» в обход законодательства.

В этот раз милиционер требовал у жителя Херсона деньги и бытовую технику стоимостью около 10 тыс. грн. за непривлечение его к уголовной ответственности из-за наличия долговых обязательств перед физическим лицом.

22 февраля с.г. вследствие спецоперации, проведенной сотрудниками СБУ и отделом внутренней безопасности МВД, «оборотень в погонах» был задержан возле админздания УБОП УМВДУ в Херсонской области во время получения им части взятки в размере 12 тыс. гривен.

Материалы официального документирования переданы в органы прокуратуры. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела согласно ч.2 ст.368 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса Украины.