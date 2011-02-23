НАТО планирует усилить диалог с Украиной

НАТО планирует усилить практическое сотрудничество и политический диалог с Украиной. Об этом в интервью журналу «Профиль» заявил Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН накануне своего официального визита в Украину, запланированного на 24 февраля.

По словам Генсекретаря, партнерство сторон будет направлено на решение таких международных проблем как пиратство, компьютерная безопасность, распространение оружия массового уничтожения, а также на помощь Украине в проведении реформ.

Представитель Альянса уверен, что Украина уже достаточно далеко продвинулась в своей способности работать совместно с силами НАТО. «Мы поддерживаем регулярный диалог на высоком уровне. Например, Комиссия Украина–НАТО (КУН) собиралась 10 февраля для обсуждения энергетической безопасности», – отметил А.Ф.РАСМУССЕН. КУН включает в себя несколько рабочих групп, в рамках которых собираются эксперты обоих сторон и обсуждают вопросы экономической и энергетической безопасности, оборонной реформы, оборонных технологий, науки и экологии, планирования на случай чрезвычайных ситуаций гражданского характера.

По словам Генсекретаря, успешным является участие обоих сторон в миссиях по повышению мировой безопасности. «Украинские ВМС вместе с НАТО патрулируют Средиземное море, чтобы не допустить терроризма. Украинские военнослужащие вместе с союзниками по Альянсу осуществляют миссии в Афганистане и Косово. Украина – единственный партнер НАТО, принимающий участие в Силах быстрого реагирования, для которых ваши ВВС подготовили транспортный самолет Ил-76», – рассказал А.Ф.РАСМУССЕН.

«НАТО предоставляет Украине значительную поддержку в подготовке украинских вооруженных сил к таким миссиям, помогая в обучении личного состава, модернизации процедур и стандартов», – добавил Генеральный секретарь.