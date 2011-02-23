На курорте «Буковель» задержали мужчину, воровавшего лыжи
Выставлял на продажу в Интернет
На горнолыжном курорте «Буковель» (Ивано-Франковская область) задержан злоумышленник, который похищал лыжи и продавал их через Интернет.
Об этом УНИАН сообщил руководитель Сектора связей с общественностью УМВД Украины в Ивано-Франковской области Василий ГУЛЬТАЙЧУК.
Сотрудники уголовного розыска Яремчанского городского отдела милиции задержали 21-летнего жителя Львовской области.
Как заметил начальник Яремчанского горотдела УМВД Украины в Ивано-Франковской области Михаил ПАЛИЙЧУК, с начала февраля в милицию поступили несколько заявлений от туристов о кражах горнолыжного снаряжения. Обычно исчезали лыжи, оставленные возле баров и ресторанов на территории курортного комплекса «Буковель».
Выяснилось, что вор приезжал на курорт в выходные дни на собственном автомобиле, совершал кражи лыж, дома фотографировал их и выставлял на продажу в Интернете.
Возбуждено уголовное дело согласно ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины.