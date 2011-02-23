В Москве на улице подожгли Maybach

Неизвестные в районе Крылатское на западе Москвы в ночь на среду сожгли автомобиль Maybach стоимостью 6 миллионов долларов (?!), сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Дорогостоящая иномарка с номерами "001" сгорела на неохраняемой стоянке во дворе Дома быта на Осеннем бульваре. Пожарные обнаружили рядом с автомобилем канистру с остатками бензина, с помощью которого, предположительно, был совершён поджог", - сказал собеседник агентства.

По его словам со ссылкой на охранников Дома быта, незадолго до ЧП владелец машины рассказывал, что машина обошлась ему в 6 миллионов долларов (вероятно, рублей. - Прим.ред). В машине сгорели моторный отсек и вся передняя часть салона, автомобиль восстановлению не подлежит.