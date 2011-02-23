Начались торжества к 140-летию Леси Украинки

На Волыни начались торжественные мероприятия по случаю 140-летия со дня рождения великой поэтессы Леси Украинки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Волынской облгосадминистрации, торжества будут проходить в течение недели.

В Луцке сегодня открылось несколько тематических выставок. В частности, в Музее Леси Украинки - юбилейная экспозиция "В піснях наших завжди сіятимуть зорі", в Волынском национальном университете имени Леси Украинки - выставка художественных работ преподавателей и студентов Института искусств, в библиотеке вуза - выставка литературы, посвященная 140-летию со дня рождения Леси Украинки и 100-летию со времени написания драмы-феерии "Лесная песня".

Основные мероприятия будут проходить 25 февраля, в день рождения Леси Украинки. В частности, в этот день в ВНУ состоится торжественная академия с участием академиков Николая ЖУЛИНСКОГО, Мирослава ПОПОВИЧА и известной украинской писательницы Оксаны ЗАБУЖКО. Также запланирована презентация книги доктора филологических наук, профессора Киево-Могилянской академии Веры АГЕЕВОЙ "Апологія модернізму: обрис ХХ віку".

Кроме того, традиционно в этот день состоится церемония возложения цветов к памятнику Леси Украинки.

Волынь сможет увидеть балет "Лесная песня" в исполнении артистов Донецкого национального академического театра оперы и балета имени А.Б.Соловяненко, а также спектакль Национального академического драматичного театра имени Ивана Франко "Голгофа" по драмам Леси Украинки "Одержимая" и "На поле крови".

Во Дворце культуры Луцка состоится V Всеукраинский конкурс хорового искусства имени Леси Украинки.

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В Житомирской области начались торжества по случаю 140-летия со дня рождения великой поэтессы Леси Украинки.

Как передает корреспондент УНИАН, по этому случаю на родине Леси Украинки, в городе Новоград-Волынский был презентован экскурсионный маршрут "Малая родина Леси Украинки".

Также в Новограде-Волынском состоялся областной конкурс чтецов-декламаторов произведений Леси Украинки и городской конкурс детских иллюстраций к произведениям Леси Украинки «Лесины краски». В библиотеках города уже открыты книжно-иллюстративные выставки, выставки-портреты, в интернете размещена виртуальная выставка «Поэтесса излома веков». В городской гимназии им. Леси Украинки состоялись литературно-музыкальные праздники, уроки лесезнавства, выставки ученических рисунков к произведениям поэтессы.

Основные мероприятия по случаю 140-летия со дня рождения поэтессы состоятся 24 и 25 февраля.

24 февраля в городском Дворце культуры Новограда-Волынского откроют выставку работ учеников городской художественной школы и ее отделения в городке Червоноармейск.

На следующий день в Новограде-Волынском в музее семьи Косачей будут выставлены картины художников – членов группы «Пулинское землячество» из поселка Червоноармейск, также состоится научно-практическая конференция.