К Дню защитника Отечества в киевской мэрии устроят Кадетский бал.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Леонида НОВОХАТЬКО.

«Кадетский бал состоится 22 февраля 2011 года. Мы пригласим ветеранов Великой Отечественной войны в Колонный зал, где свое почтение им выразят представители молодого поколения – лицеисты Киевского военного лицея имени Ивана Богуна и юные участницы из хореографических коллективов столицы. Могу заверить – все будет происходить на наивысшем уровне», – рассказал Л.НОВОХАТЬКО.

По его словам, Кадетский бал – не единственное мероприятие, которое организует столичная власть к Дню защитника Отечества. На днях руководство Киевской городской государственной администрации встретится с активом общественных организаций, поздравит ветеранов войны, которые находятся на лечении в Киевском городском клиническом госпитале инвалидов Великой Отечественной войны в Пуще Водицы. Для ветеранов устроят концерт.