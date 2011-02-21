Наркодельцы убили 12 таксистов и их пассажиров

В мексиканском курортном городе Акапулько на берегу Тихого океана в результате серии нападений наркогруппировок были убиты 12 таксистов и их пассажиров, передает Associated Press. Убийства произошли всего за несколько часов до открытия Открытого турнира Мексики по теннису.

По словам представителей местной полиции, водители такси в Акапулько часто служат мишенью для вымогательства в войнах наркокартелей. Кроме того, таксисты нередко бывают завербованы в банды для перевозки наркотиков.

Нападения начались 18 февраля, когда пять таксистов были найдены мертвыми в своих автомобилях. 19 февраля еще три водителя были найдены застреленными в своих такси. Один из водителей был обезглавлен. Тогда же были убиты три пассажира одного из такси. На следующий день, 20 февраля в туристической зоне города, где проводятся теннисные матчи, были подожжены пять машин. В тот же день было найдено тело человека, разрубленное на части.

По словам представителей полиции штата Герреро, где расположен Акапулько, в связи данными нападениями были задержаны четыре подозреваемых. У них было изъято оружие, гранаты и мачете.

Между тем организаторы крупнейшего в Латинской Америке теннисного турнира распространили заявление, в котором говорится, что мексиканское правительство приняло все необходимые меры для обеспечения безопасности.

В начале января 2011 г. в Акапулько менее чем за два дня были казнены 29 человек, напоминает РосБизнесКонсалтинг. Обезглавленные тела были обнаружены на пригородном шоссе. К телам были прикреплены листки с посланиями, адресованными одному из местных наркобаронов. Местные власти предполагают, что убитые стали жертвами стычек между противоборствующими наркокартелями.