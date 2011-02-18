Во Львове будут раздавать конфеты с цитатами Папы Римского

20 февраля молодежь Львовской области, совместно с Комиссией по делам молодежи УГКЦ, будет проводить акцию «Всемирный день молодежи ждет тебя».

Как сообщили УНИАН организаторы, волонтеры в центре Львова будут раздавать прохожим конфеты, на которых будут цитаты Папы Иоанна Павла ІІ, ведь именно Иоанн Павел ІІ в 1984 году положил начало международной встрече для молодежи.

Таким образом организаторы акции хотят проинформировать львовян и гостей города о Всемирном дне молодежи, который будет проходить в этом году 16-21 августа в Мадриде. Предусматривается, что на встречу с Папой Римским прибудет около двух миллионов паломников из более чем 100 стран.

На будущей неделе волонтеры будут раздавать информационные листовки о встрече молодежи на приходах города, в планах также организация флеш-моба.

10 февраля началась официальная регистрация молодых украинцев для участия во Всемирном дне молодежи, которую проводит Комиссия по делам молодежи УГКЦ, которая, по поручению Синода епископов УГКЦ, является ответственной за формирование и подготовку украинской делегации.