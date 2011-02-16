Арестованы 99 членов преступной группировки Armenian Power

Правоохранительные органы США арестовали в южной части штата Калифорния 99 членов армянской этнической преступной группировки "Армянская сила" (Armenian Power), сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя прокуратуры Тома Мрожека (Thom Mrozek) и AP.

В продолжающейся операции против группировки участвуют сотни сотрудников калифорнийской и федеральной полиции. Аресты проведены в городе Глендейл (Glendale) и в Восточном Голливуде (районе Лос-Анджелеса).

Членам "Армянской силы" предъявлены обвинения в рэкете, убийствах, покушениях на убийство, похищениях, вымогательстве и других преступлениях. Группировка также, предположительно, занималась кражей персональных данных и мошенничеством, отмечает Associated Press.