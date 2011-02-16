Херсонских милиционеров будут проверять на детекторе лжи

Руководство милиции Херсонской области ввело проверку подчиненных на детекторе лжи.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей УМВС в Херсонской области, об этом заявил начальник облуправления милиции, генерал-майор Валерий ЛИТВИН на совещании с руководителями служб и подразделений правоохранительных органов региона.

В частности, он распорядился, чтобы каждый оперативник по собственному согласию проходил тестирование на полиграфе (детекторе лжи).

Также В.ЛИТВИН приказал начальникам городских, районных и отраслевых отделов УМВД обеспечить надлежащий контроль за работой подчиненных.

По данным источника в облуправлении МВС, такое решение областного милицейского руководства связано с недавним случаем задержания сотрудниками СБУ работников Суворовского райотдела милиции во время сбыта ими наркотиков.

Как заявил на совещании В.ЛИТВИН, задержанные уже уволены из органов внутренних дел.

Как сообщал УНИАН 11 февраля в Херсоне сотрудники отдела внутренней безопасности УМВД в Херсонской области совместно с сотрудниками отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью УСБУ в Херсонской области задержали 3 должностных лиц отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) Суворовского райотдела Херсонского горотдела УМВД во главе с руководителем ОБНОН во время сбыта ими наркотиков.