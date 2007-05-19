Луценко: мы древняя европейская нация

Лидер «Народной самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО поздравил свободных украинцев с Днем Европы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона», выступая вчера на митинге-концерте в Рахове Закарпатской области, Ю.ЛУЦЕНКО, в частности, отметил: «Я сейчас стою в самом центре Европы и хотел бы прекратить любую партийную пропаганду». «Хочу сказать, что украинцы в этот день должны были бы услышать приветствие от всех политиков в Дни Европы. Потому что мы - древняя европейская нация, мы древний европейский народ, который должен на своей земле установить европейские стандарты, и прекратить дрязги, раздор и поиски виновных», - сказал он.

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что, с другой стороны, «мы должны подарить Европе нашу украинскую духовность, идентичность и культуру».

«Поэтому, честно говоря, я сегодня хотел бы поздравить всех, кто ощущают себя свободными гражданами, свободной европейской страны. И, несмотря на то, что в Киеве нельзя провести празднование, мы его проводим здесь. Всех раховчан, жителей всего Закарпатья и всех свободных украинцев поздравляю и желаю всего наилучшего», - добавил Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 18 мая “Народная самооборона” провела альтернативный День Европы в городе Рахов Закарпатской области.

Праздник прошел под девизом "Оденем Европу в вышиванку", на котором также было представлено огромное вышитое полотно с символикой Европейского Союза.

Решение провести этот праздник в Рахове “Народная самооборона” приняла в связи с тем, что представители Европейского Союза заявили о невозможности проведения 19 мая Дней Европы в центре украинской столицы из-за политической обстановки.