Проезд в киевском метро какое-то время не будет дорожать

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ не прогнозирует повышения стоимости проезда в столичном метрополитене, и заявляет, что это является вопросом “далекой перспективы”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПОПОВ сказал в интервью журналистам.

“Такой вопрос (повышение цены проезда в метро) не обсуждался у нас. И я думаю, мы будем советоваться и с общественными организациями, если такое решение будет приниматься. На далекую перспективу, я думаю, что так можно вопрос рассматривать, потому что мы планируем строить четвертую нитку метро на Троещину – это серьезные расходы. И хотя бы для того, чтобы не тратить средства на дотацию метрополитена, не за счет бюджета обновлять подвижной состав, техническое оснащение держать на нормальном эксплуатационном уровне, нам, безусловно, нужно будет думать о нормальном финансово-экономическом и производственном состоянии предприятия “Киевский метрополитен”, - сказал руководитель горгосадминистрации, добавив: “Но это не тема этого часа и даже не тема этого года”.