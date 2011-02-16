Посол: в Украине мало знают о Всемирном дне выборов

Председатель Центральной избирательной комиссии Владимир ШАПОВАЛ поддерживает инициативу ввести в Украине традицию отмечать Всемирный день выборов в первое воскресенье февраля.

Как сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, об этом шла речь сегодня во время встречи В.ШАПОВАЛА с Чрезвычайным и Полномочным Послом Венгерской Республики в Украине Михалем БАЕРОМ.

Посол обратил внимание, что уже длительное время во многих демократических странах в первое воскресенье февраля отмечается Всемирный день выборов. По словам венгерского дипломата, это является подтверждением важности выборов для современного общества. В то же время, отметил он, украинским гражданам об этом мало известно, а было бы очень полезно, по его убеждению, если бы такая традиция прижилась в Украине.

В свою очередь, руководитель ЦИК поддержал идею введения в Украине традиции отмечать Всемирный день выборов. Это, по его мнению, будет способствовать повышению общественного веса организаторов выборов и значения их работы, формированию у граждан соответствующих демократических ценностей и электоральных стандартов.