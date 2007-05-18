В Одессе начал работу Европейский клуб

Сегодня в рамках празднования Дня Европы в Одесском национальном университете им. И.Мечникова открылся Европейский клуб.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам профессора университета, депутата Одесского горсовета Лидии ГОЛУБЕНКО, «Евроклуб открыт ради того, чтобы наша молодежь больше знала о жизни своих сверстников в странах Европейского Союза, понимала современную европейскую политику». Депутат высказала уверенность, что Европейский клуб как общественная организация станет мощным ресурсным центром «для всех, кто интересуется идеей европейской интеграции».

По мнению директора Института социальных наук ОНУ профессора Игоря КОВАЛЯ, в полной мере реализовать поставленную цель можно лишь на базе университета. «Тут сосредоточен крупный научный и технический потенциал, преподавательский состав, существуют и развиваются связи с другими университетами Европы», – отметил ученый.

В рамках Евроклуба, по словам его учредителей, в ближайшее время планируется открыть библиотеку с литературой об истории и современной жизни стран Европейского Союза. Предусмотрен свободный доступ посетителей в Интернет. Организация также будет способствовать встрече одесситов с дипломатами из стран ЕС, организовывать интересные лекции.