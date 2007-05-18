Новый взрыв под Новобогдановкой

Под Новобогдановкой (Мелитопольский район, Запорожская обл.) на территории 275-й артиллерийской базы при закладке очередной партии боеприпасов для планового уничтожения методом подрыва произошел несанкционированный взрыв, в результате которого пострадали 4 пиротехника, проводившие данную операцию.

Как сообщил УНИАН информированный источник в Запорожской ОГА, инцидент произошел сегодня в 17.10 вечера. «Один из пиротехников в результате взрыва погиб на месте, второго получившего тяжелые ранения, не смогли довезти до больницы. Еще два сотрудника МЧС госпитализированы», - сообщил собеседник агентства, отметив, что, по данным медиков, состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля во время выполнения работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории артиллерийской базы, которая расположена вблизи села Новобогдановка Мелитопольского района Запорожской области, в результате самосрабатывания подрывника были травмированы четверо пиротехников МЧС, трое из которых получили легкие телесные повреждения, один – повреждения средней тяжести.

Пожар и взрывы снарядов на складе боеприпасов 275-й артиллерийской базы происходили за последние три года трижды: в мае 2004 года, июле 2005 года и в августе 2006 года. В результате НП погибло 5 человек, ранения разной степени тяжести получили больше 10. В целом очистке от боеприпасов подлежит территория в 150 га.