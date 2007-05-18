Ситуация з судами обретает признаки правового хаоса
Аргументы Евдокимова и Онищука
На сегодняшний день существует угроза, что решения судей могут быть подвергнуты сомнению, поскольку они назначаются на свои должности Верховной Радой, полномочия которой досрочно прекращены.
Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил член Союза юристов Украины Валерий ЕВДОКИМОВ.
«Когда мы сегодня говорим, что Верховная Рада дала согласие на назначение судей на должности бессрочно, а Верховную Раду считают нелегитимной, то решения судей, которые сейчас будут приниматься, могут быть подвергнуты сомнению, - сказал В.ЕВДОКИМОВ.
По его словам, Союз юристов в связи с этим выражает очень большую обеспокоенность. Он отметил, что за решениями судей стоят права граждан, и может произойти так, что решения будут противозаконными. «Это нужно учитывать очень серьезно», - сказал В.ЕВДОКИМОВ.
В свою очередь, народный депутат пятого созыва, член фракции "Наша Украина" Николай ОНИЩУК отметил, что эта ситуация «получает признаки правового хаоса». По его словам, это несет достаточно разрушительные последствия, если уже в ближайшее время не будут приняты срочные меры.
Он также подчеркнул, что на сегодняшний день раздел Конституции Украины, касающийся правосудия, нуждается в коренной перестройке. В частности, по словам депутата, если мы перешли к парламентско-президентской форме правления, то Верховная Рада Украины должна утратить функцию назначения судей бессрочно.
«По моему личному убеждению, такая функция должна перейти к главе государства, поскольку его деятельность теперь сосредоточена на защите конституционных прав и свобод граждан», - сказал Н.ОНИЩУК.