Черновецкий перепишет собак и кошек

Главное управление внутренних дел и Главное управление коммунального хозяйства Киевской администрации проведут в ближайшее время перепись домашних животных в столице.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение дал сегодня первый заместитель главы КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО во время расширенной коллегии госадминистрации, на которой рассматривался вопрос правил содержания животных гражданами, предприятиями и организациями в Киеве.

Согласно принятому решению, коммунальные службы вместе с участковыми инспекторами должны будут обойти квартиры и составить перечень проживающих в них животных, в первую очередь, собак.

Как сообщила на заседании коллегии директор коммунального предприятия «Центр идентификации животных» Светлана БЕРЗИНА, на сегодня в базе данных предприятия числится около 52 тыс. домашних животных (собак и котов). Но, в то же время, по ее словам, эта цифра не совпадает с фактическим числом животных, которые проживают в квартирах киевлян.

В связи с многочисленными обращениями жителей столицы Центр совместно с управлением благоустройства и управления охраны окружающей среды разработал проект новых правил содержания животных в городе. Изменения касаются введения новой нормы, которая предусматривает, что хозяин животного будет обязан на прогулке убирать за своим животным.

Осуществлять контроль за выполнением этих требований, по словам С.БЕРЗИНОЙ, будет общественность, которая в случае несоблюдения этой нормы сможет сообщить о нарушениях в соответствующую инстанцию и на хозяина будет возложен штраф. Сейчас эта сумма оговаривается в размере от 17 до 51 грн.

Кроме этого, как сообщила С.БЕРЗИНА, разработаны специальные зоны для длительного выгуливания собак в городе. Эти зоны будут размещаться в лесопарковой или парковой зонах, их можно будет определить по специально установленным знакам. Там, по ее словам, хозяин сможет гулять с собакой даже без поводка. В зависимости от района города планируется создание от 4 до 8 зон выгула собак в каждом районе.

В то же время она не уточнила, когда будут приняты новые правила.

В интервью журналистам С.БЕРЗИНА отметила, что регистрация собаки, согласно действующим правилам, и эта цифра не будет изменяться, составляет единоразовую уплату 7 грн.

За содержание собаки в городе установлен коммунальный платеж, который действует с 1998 года, дифференцированный в зависимости от размера животного от 2 до 8 грн. в месяц.

При этом она подчеркнула, что льготная категория киевлян освобождена от этой платы.