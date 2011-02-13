Выходец из Украины задержан в Нью-Йорке в связи с убийством 4 человек

Полиция Нью-Йорка задержала 23-летнего выходца с Украины Максима Гельмана (Maksim Gelman), подозреваемого в убийстве отчима, своей бывшей подруги, ее матери и случайного пешехода, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

Художник граффити Гельман, проживавший в Бруклине, был арестован на станции метро Таймс-Сквер в Нью-Йорке, после того как ударил ножом мужчину в метро.

По данным полиции Нью-Йорка, кровавая драма началась в пятницу, когда Гельман подрался с матерью, которая отказалась одолжить ему свой автомобиль Lexus. Когда отчим Гельмана, 54-летний Александр Кузнецов, вмешался в ссору, приемный сын нанес ему смертельную рану кухонным ножом.

Затем, передает агентство, Гельман угнал принадлежащий матери Lexus и направился в дом своей бывшей подруги Елены Булченко (Yelena Bulchenko), по дороге злоумышленник сбил 62-летнего пешехода, который позже скончался в больнице. По данным агентства, приехав в дом Булченко, Гельман зарезал ее мать 56-летнюю Анну Булченко (Anna Bulchenko), а затем, дождавшись возвращения 20-летней Елены, убил и ее.

После этого, передает агентство, Гельман ранил ножом еще трех человек: двух водителей, у одного из которых он угнал автомобиль, и пассажира в метро.

Как сообщил представитель полиции Рэймонд Келли (Raymond Kelly), Гельман был наркоманом и уже оказывался в полиции не менее десяти раз - в основном его задерживали за граффити и наркотики. По словам Келли, молодой человек дал полиции показания, но они крайне запутаны. Мотивы преступлений выясняются, сообщил полицейский.