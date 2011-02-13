Завтра в Украине - до 23° мороза

Завтра в Украине сохранится морозная погода.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 14 февраля облачно с прояснениями. Без осадков, только на Левобережье и в Крыму небольшой снег. На дорогах страны гололедица. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, на востоке, в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 8-13° мороза; на севере Левобережья ночью 18-23°, днем 11-16° мороза; в южной части, в Закарпатье и Прикарпатье ночью 9-14°, днем 2-7° мороза (на Южном побережье Крыма ночью 1-6° мороза, днем около 0°).

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 8-13° мороза.

В столице также облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-16°, около близко 10° мороза.