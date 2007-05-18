Украинцы не понимают политики, но лезут в нее чаще европейцев

Украинцы больше интересуются политикой, чем граждане стран-членов Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил заместитель директора Института социологии НАН Украины Евгений ГОЛОВАХА, представляя исследовательский проект «Украина – Европа».

«Да, в Украине «очень интересуются» политикой почти 20% населения, в соседней Польше — всего 6%. Ближе всего к украинцам - граждане Германии, Дании и Ирландии - 16%. Меньше всего интересует политика чехов, португальцев и испанцев. Украинцы не только идут впереди в Европе по уровню интереса к политике, они также являются одними из первых среди тех, кто считает политику настолько сложной, чтобы совсем не понимать, что же в ней происходит в действительности”, - сказал Е.ГОЛОВАХА.

По его словам, лучше украинцев в политике разбираются только граждане Австрии, Дании, Исландии и Ирландии, в то же время британцы и французы, чехи и поляки понимают в политике куда меньше граждан Украины. “Оценивая эти данные, нельзя не отметить, что в 2004 году лишь 11% граждан Украины очень интересовались политикой. Так было и в предыдущие годы. Наверное, решающую роль в повышении интереса к политике в Украине сыграли последние президентские выборы. Именно после этого украинцы от практически полного недоверия к государственно-политическим институтам перешли к позиции большего доверия”, - добавил социолог.

Е.ГОЛОВАХА сообщил, что вскоре после Помаранчевой революции по шкале доверия граждане Украины выставили такие оценки властным структурам и политическим институтам: Верховной Раде - 4,8 балла, политикам - 3,7, политическим партиям - 3,6 (0 - полное недоверие, 10 - полное доверие, 5 - средний балл). “Учитывая такие оценки наши соотечественники занимают средние позиции в общеевропейском списке. В Европе, подобно Украине, мало доверяют политикам и партиям. Наивысшая оценка доверия в Дании - 5,7, самая низкая в Португалии - 1,9," - уточнил Е.ГОЛОВАХА.

“Однако правовой системе в большинстве стран ЕС доверяют значительно больше, чем в Украине, где оценки доверия к судебной системе равны 3,7, к милиции - 3,3. Что касается милиции, то такого низкого уровня доверия, как в Украине, не наблюдается ни в одной стране ЕС, тогда как по уровню доверия к судебно-правовой системе украинцы приближаются к гражданам Польши, Чехии, Словении и Словакии. Видимо, недоверие к судам - это общая беда государств, которые переживают посткоммунистическую трансформацию, независимо от того, где она происходит, - в ЕС или в СНГ”, - резюмировал Е.ГОЛОВАХА.

Институт Социологии НАН Украины проводил социологическое исследование “Украина-Европа” в рамках общеевропейского мониторингового проекта “Европейское социальное исследование” (ESS), в котором принимали участие 24 государства ЕС и Украина (руководитель проекта – профессор Лондонского университета Роджер ДЖОВЕЛ).

В Украине опрос проводился в марте-апреле 2005 года при участии 2000 респондентов.