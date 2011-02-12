Газпром: "Южный поток" поддерживают четверть членов ЕС

Проект «Южный поток» поддерживают четверть членов Европейского Союза.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом сказал заведующий сектором юридического департамента ОАО «Газпром» Иван ГУДКОВ на заседании Наблюдательного совета Российского газового общества.

«Около четверти государств - членов ЕС уже прямо или косвенно высказались в поддержку российского проекта «Южный поток», что само по себе является веским аргументом в пользу предоставления ему статуса не хуже, чем проектам «Южного коридора», - сказал И.ГУДКОВ.

«Южный энергетический коридор» включает в себя проекты газопроводов «Набукко» (Азербайджан-Турция-Австрия), TGI (Турция-Греция-Италия) и TAP (Трансадриатический газопровод).